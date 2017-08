Família futurista Os Jetsons vai ganhar série de TV com atores reais

Lembra dos Jetsons? A família futurista criada pelo estúdio Hannah-Barbera para ser uma espécie de Flintstones ao contrário fez bastante sucesso e animou a infância de muita gente. Já rolaram planos para reanimar a franquia por meio de um filme, que nunca saiu do papel – mas agora surgiu a ideia de uma série de TV live action, ou seja, com atores reais. Segundo a Entertainment Weekly, o canal de TV americano ABC está coordenando esse novo seriado, comandado por Gary Janetti, que trabalhou muito tempo em ‘Uma Família da Pesada’ (ou ‘Family Guy‘), e produçao executiva do cineasta Robert Zemeckis (aquele mesmo de ‘Forrest Gump‘ e ‘De Volta para o Futuro‘). A série vai se passar nos Estados Unidos do próximo século – onde, quem sabe, Hollywood vai parar com essa ideia nada original de relançar sucessos do passado.

publicidade publicidade