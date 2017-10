Família reencontra cachorro que achavam ter morrido em incêndio

Uma família que achava que seu cachorro tinha morrido num incêndio natural de grandes proporçoes na Califórnia teve uma surpresa incrível na semana passada. Jack Weaver e seu cunhado, Patrick Widen, visitavam uma área drasticamente afetada pelo fogo em Santa Rosa, onde a mãe de um deles morava com seu cachorro de 9 anos, Izzy. O local havia sido isolado pela polícia após o incêndio, mas eles desobedeceram as autoridades e foram até lá por conta própria para buscar o corpo do animal, que deduziram que estava morto, para dar a ele um enterro digno. No entanto, enquanto conferiam o estrago feito pelas chamas, levaram um susto ao encontrar Izzy vivo e abanando o rabo para eles. O momento foi registrado no Facebook (veja o vídeo abaixo). Izzy já foi examinado por um veterinário e nao apresenta nenhum problema. ;-) Notícia do Mashable.

publicidade publicidade