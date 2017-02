Famílias de jornalistas vítimas de acidente aéreo vao processar a Chapecoense

Segundo o Portal Imprensa, Joao Tancredo, o advogado das famílias de 7 jornalistas que foram vítimas do acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense, no dia 29 de novembro do ano passado, afirmou que o clube de futebol será processado pelos seus clientes – entre eles as famílias do jornalista Guilherme Marques e do produtor Guilherme Van der Lars, ambos da TV Globo. Tancredo alega que o time teria responsabilidade, apesar de nao ter culpa pela queda do aviao. O advogado pediu à Justiça o contrato firmado entre o clube e a empresa aérea LaMia. “Teria que ter sido feita uma apólice de seguro em nome dos passageiros. Ela é obrigatória”, disse Tancredo. Enquanto isso, o vice-diretor jurídico da Chapecoense, Luiz Antônio Palaoro, defende que as famílias unam forças contra os responsáveis pelo acidente. “Conclamamos as famílias para unir forças. O clube nao é responsável direto. O clube ofereceu levar os jornalistas porque havia assentos vagos, mas ninguém foi obrigado a entrar no voo”, declarou. Segundo ele, as famílias dos jogadores e funcionários do clube receberam indenizaçao de 28 salários pela Chapecoense, mais 12 salários pela CBF.

publicidade publicidade