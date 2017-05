Fantasia de domingo | O que ouvi ontem do prefeito Paraguaçu

Chegando para votar na Faculdade de Direito de Lisboa

Ontem cedo, uma surpresa para os brasileiros que ligaram a TV enquanto se preparavam para ir votar e trabalhar nas eleiçoes para presidente aqui em Lisboa – O filme O Bem Amado – com Nanini e Wilker nos principais papeis – foi exibido na TV Globo Portugal – Ainda em casa – entre um gole de café e outro para espantar o sono – cenas memoráveis e diálogos inesquecíveis da distante Sucupira, pontificavam de puro humor as minhas primeiras horas desse domingo diferente… Fui escolhida para ser mesária… ‘O dia promete’, pensei antes de sair – E lá fomos nós ainda com gosto de sorriso de pasta de dente… Ficçao ou realidade? Num diálogo silencioso, discutíamos os personagens dessa ‘fábula’ tão brasileira, enquanto as placas azuis da autoestrada e os sinais amarelos de uma quase manhã piscavam nos indicando o caminho – Campo Grande, Cidade Universitária, Faculdade de Direito… Chegamos… ‘Pra cada problemática tem uma solucionática’, ouvi o prefeito Odorico dizer ao se despedir, agradecendo a carona que ofereci – Do estacionamento ainda pude acompanhar – sob o foco de uma luz tao intensa quanto a de um set de filmagem – o personagem que se distanciava atrás das oliveiras… “Vamos botar de lado os entretantos e partir para os finalmentes”, ainda teve tempo de avisar aos eleitores em fila para entrar, antes de desaparecer pelas escadarias do metro da esquina.