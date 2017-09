Feitos um para o outro – ‘Tempo de Amar’ tem música portuguesa na abertura

A nova novela da Globo, ‘Tempo de Amar’, que estreou nessa 4ª feira no Brasil, mostra logo na música de abertura o sucesso de audiência que pretende fazer – ‘Amar pelos Dois’, a cançao composta por Luísa Sobral e interpretada pelo seu irmao, Salvador Sobral, venceu o Festival da Cançao 2017 realizado em Kiev, na Ucrânia. Da noite para o dia, o intérprete foi reverenciado pelo público e pela mídia portuguesa em geral, sempre em busca de novos ídolos. “Assim que ouvi fiquei apaixonado e percebi imediatamente que tinha de ser a abertura. É uma das músicas mais bonitas de Portugal: é um hino de amor” – palavras do diretor artístico da novela, Jaime Monjardim, atestando o que muitos já sabiam. O romance entre Inácio Ramos (Bruno Cabrerizo) e Vitória (Vitória Strada) promete fortes emoçoes, sotaques e muitas paixoes. ‘Tempo de Amar’ é assinada por Alcides Nogueira e estreia em Portugal no dia 13 de novembro, às 19:45, na Globo.

