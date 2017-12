Ferradura de Ferro, o prêmio da Envy Chain para os mais invejados do ano

Chegou a hora de conhecer os profissionais e as empresas mais invejados do ano na Envy Chain. Na próxima 5ª feira sai o 2º Envy Ranking. Este ano, seu ganhadores receberao um prêmio: a Ferradura de Ferro. A ferradura é um símbolo historicamente associado como amuleto contra a inveja, um artigo super necessário para os mais invejados do ano. A ferradura também é um símbolo de boa sorte, e como sabemos que a inveja na Envy Chain é uma inveja boa, a ferradura serve também para que os mais invejados continuem recebendo somente inveja boa. ;-) Quem serao os mais invejados do ano? Nao perca na próxima 5ª, 14 de dezembro, aqui no Blue Bus. ;-)

