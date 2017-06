Festival do Clube de Criaçao de Sao Paulo é novo nome do antigo Festival do Anuário do CCSP

O CCSP deu um upgrade no antigo Festival do Anuário – agora o evento contará com palestras, debates, workshops e revisao de portifólios de jovens profissionais e estudantes juntamente com o julgamento das peças inscritas no anuário e a festa de encerramento. Com tanta novidade, valia apena até mudar o nome, e o festival passa a ser conhecido pelo nome de Festival do CCSP, que neste ano acontece agora entre os dias 1 e 3 de setembro no Memorial da América Latina, na Barra Funda. Quem se interessar já pode adquirir ingressos no site showcard.com.br. Confira abaixo alguns dos participantes já confirmados.

