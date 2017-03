Fiat celebra os 60 anos do Fiat 500 com um comercial surrealista e psicodélico

Para comemorar o 60º aniversário do Fiat 500, a fabricante italiana, em parceria com a krow communications, convidou o animador surrealista Cyriak para contar a história do automóvel. O spot, que estreou no Geneva Motor Show na última 5ª feira, mostra a evoluçao do Fiat 500 ao longo das décadas, desde seu modelo original de 1957 até a ediçao limitada comemorativa de 60 anos. Para a Fiat, a animaçao é uma das formas de celebrar seu ícone ‘Forever Young’, “resumindo o que faz desse ícone um mito que sempre se reinventa mas que também se mantém fiel à sua essência.” A propósito – Cyriak, para quem nao lembra, é o animador que acusou o McDonald’s de copiar um trabalho seu para um comercial da marca, criado pela agência brasileira DPZ&T. Com AdFreak e Agency Spy.

