Ficaram presos na padaria por causa do furacao, assaram pão para as vítimas

Histórias de desastres naturais, por mais tristes que sejam, sempre costumam trazer também o que há de melhor no ser humano. O furacao Harvey – na verdade, já rebaixado à condiçao de tempestade tropical – inundou amplamente parte do Texas, no sul dos Estados Unidos. O nível da água nas ruas acabou fazendo com que um grupo de 4 padeiros mexicanos ficasse confinado ao seu local de trabalho, na cidade de Houston, durante 2 dias. Para se distrair, eles utilizaram cerca de 2 mil kg de farinha para fazer pão e pan dulce para ajudar outras vítimas que nao deram tanta sorte quanto eles – afinal, a padaria ficou seca e nao teve problemas com eletricidade durante esses 2 dias. Uma vez resgatados, eles puderam doar as iguarias para pessoas mais drasticamente afetadas pela tempestade. História inspiradora contada pelo jornal The Independent.

