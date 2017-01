Fidget Cube, um dado distrativo que ajuda a concentrar (!)

Uma das coisas que mais me fascinam no mundo internético é encontrar novas alternativas para lidar com velhos problemas. Eu sempre fui do tipo que rabisca enquanto fala ao telefone ou assiste a uma aula, para ajudar a concentrar no que estou ouvindo. Por vezes, em momentos de ansiedade, sou do tipo que remexe nos anéis dos dedos, que fica brincando com o zíper da bolsa ou fazendo malabarismos com o lápis. Pois bem: e se eu tivesse um dispositivo muito mais legal, que pudesse suprir todas essas pequenas vontadinhas de distrair as maos para garantir a concentraçao do cérebro?

O Fidget Cube, um sucesso de financiamento coletivo, se propoe a ser exatamente um dado distrativo, que vem com lados que clicam, giram, com engrenagens, botoes e interruptores, tudo para satisfazer essa inquietaçao na hora que a gente precisa conseguir prestar atençao em algo. E ter esse tipo de comportamento nao faz da gente melhor ou pior do que qualquer outro – somos só diferentes. No mundo todo, quase 80 mil pessoas se identificaram com o projeto e estao ajudando a financiá-lo. O Fidget Cube precisava de USD 15 mil para ser viabilizado, mas hoje bate a casa dos USD 3 milhoes (isso mesmo, 3 milhoes). A previsao para quem comprar agora é receber o gadget até dezembro. Eu já fiz questao de ir lá e deixar meu incentivo – devo receber meu dadinho distrativo antes do fim do ano. Dica do Cnet e Tecnoblog.

