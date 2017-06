Filho de Shaolin será Didi na nova versao de ‘Os Trapalhoes’, da Globo

Quem conta é o Daniel Castro no Notícias da TV – Lucas Veloso, que interpretou o bom-moço Lucas, de Velho Chico, foi escolhido pela Globo para interpretar Didi na nova versao de ‘Os Trapalhoes’. Veloso, filho do humorista Francisco Jozenilton Veloso – o Shaolin -, teria vencido uma disputa interna com Rodrigo Sant’Anna para interpretar o personagem criado por Renato Aragao. O fato de ser nordestino como Renato e ainda um excelente imitador contribuiu para que conquistasse o papel, diz Castro. Os intérpretes de Mussum, Zacarias e Dedé ainda nao foram escolhidos, mas há informaçoes de que o ex-CQC Rafael Cortez chegou a ser cotado para reviver Zacarias – mas já foi descartado – e Mussunzinho foi sondado para fazer o personagem do pai. O remake do humorístico deve começar a ser produzido no início do ano que vem. Leia mais no Notícias da TV.

