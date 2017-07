Fim de uma era – Apple dá adeus aos iPod nano e shuffle

É o fim de uma era da música digital. A Apple anunciou que nao fabricará mais o iPod nano e o iPod shuffle. Eles se juntam ao iPod clássico, que foi descontinuado em 2014, e agora sobra apenas o iPod touch com o nome dessa linha de produtos. Detalhe – os únicos modelos ainda produzidos sao os de 32GB e os de 128GB. Segundo a empresa, trata-se de uma “simplificaçao” do produto iPod, agora restrito a apenas uma versao. Os aparelhos, lançados originalmente em 2005, já foram removidos das lojas online da Apple e devem sumir das lojas físicas em breve. Um efeito direto da expansao de serviços como Spotify e Deezer, que permitem ouvir música por streaming, sem a necessidade de download ou compra das faixas, como era feito com os iPods. Notícia da NME.

