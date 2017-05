Find the Woman | Projeto quer mais mulheres em agências de publicidade

Encontrar mulheres no departamento criativo das agências de publicidade está quase tao difícil quanto encontrar Wally? Foi por isso que surgiu o ‘Find the Woman’, um Tumblr que mostra fotos, divulgadas por agências ao redor do mundo, com algo muito peculiar em comum – apenas uma mulher em um ambiente repleto de homens. Mais do que um Tumblr, ‘Find the Woman’ é um projeto – criaçao da dupla Gabriela Ramalho, redatora, e Nayla Alana, diretora de arte, quer impulsionar a contrataçao de mulheres na área. Basta enviar oportunidades de trabalho para o e-mail [email protected] e as agências receberao indicaçoes de mulheres para ocupar as vagas. “O projeto nasceu para provar que lutar pela igualdade de gêneros na publicidade é necessário, nao estamos inventando um problema onde nao há. As fotos sao reais, e o problema também”, diz Gabriela. Saiba mais aqui.

publicidade publicidade