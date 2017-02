Finge ser zumbi para conseguir uma Coca-Cola – comercial para estreia de ‘The Walking Dead’

A FOX Media Brasil e a Coca-Cola se uniram para desenvolver uma açao de conteúdo inovadora no mercado local, com a colaboraçao da agência DAVID – um filme de 1 minuto inspirado na série com zumbis. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, o comercial foi ao ar na FOX neste domingo, dia 12, alguns minutos antes da estreia da 2ª parte da 7ª temporada de “The Walking Dead“. O projeto faz parte da campanha de lançamento da nova estratégia de marca única da Coca-Cola, que chega à 2ª etapa com o slogan “Novas Escolhas, o Mesmo Prazer”. No filme, diante das 3 opçoes da bebida – Coca-Cola original, zero açúcar e Stevia com 50% menos açúcares -, o personagem principal deve escolher uma delas em um momento caótico da trama. Além do filme de 1 minuto exibido no dia 12, vídeos de 15 segundos vao ao ar todos os domingos na FOX, durante os breaks das exibiçoes de episódios inéditos de “The Walking Dead“. O conteúdo continuará mostrando os personagens e o produto Coca-Cola em diversas outras situaçoes de um mundo pós- apocalíptico.

