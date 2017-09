F/Nazca anuncia novidades na Mídia – 3 contrataçoes e 3 promoçoes

Mauricio Almeida, diretor geral de mídia da F/Nazca Saatchi & Saatchi, reorganiza o departamento com 3 contrataçoes e 3 promoçoes. Diego Mattera chega para liderar a área de Businesses Intelligence e atender todas as contas digitais da F/Nazca. O profissional acumula passagens por UOL, iProspect, Isobar e WMcCann e contas como Nestlé, Samsung e TIM em seu currículo. Completam o quadro de contrataçoes Amaury Magalhaes, egresso da DPZ&T, que assume a posiçao de gerente de mídia de Skol e Nathalia Oliveira, nova gerente de mídia de Abbott/Guaraná. Já Luana Gallizzi e Fabiana Rodrigues foram promovidas após 3 anos de casa. As duas respondem agora pela direçao de mídia dos grupos que atendem Abbott/Guaraná e Sadia/Google/Trident, respectivamente. Por fim, Katia Soares, há 12 anos na F/Nazca, assume a gerência de operaçoes de mídia.

