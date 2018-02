Folha de Sao Paulo avisa – nao publica mais seu conteúdo no Facebook

A Folha informou, nessa 5ª feira, dia 08, que nao mais atualizará sua página no Facebook com novas publicaçoes. A decisao veio depois da iniciativa do Facebook de privilegiar conteúdos publicados por amigos e reduzir ainda mais o já sofrível alcance orgânico de posts de empresas e veículos de comunicaçao. Revela ainda que a importância da rede social para a Folha “já vinha diminuindo significativamente antes mesmo da mudança do mês passado, tendência observada também em outros veículos.” Hoje, a Folha de Sao Paulo é o maior jornal brasileiro no Facebook, com 5,95 milhoes de seguidores. Leia na íntegra aqui. E a propósito desse tema, veja também:

> ‘Facebook-dependência’ da mídia pode estar chegando ao fim – já nao era sem tempo

> Facebook usa mesma tática de traficantes para manter usuários viciados, diz site

