Foo Fighters chama Rick Astley ao palco, aplica ‘rickroll’ no público

Muito antes do famigerado ‘gemidao do zap‘, a pegadinha na internet era o ‘rickroll‘ – você mandava um link pra alguém e, quando a pessoa abria, se deparava com o clipe de ‘Never Gonna Give You Up‘, sucesso das antigas de Rick Astley. A brincadeira já ficou velha, mas dessa vez o Foo Fighters estava tocando em Tóquio, no mesmo festival que Rick Astley. Por que entao nao tentar aplicar o golpe no público? Foi assim que Dave Grohl, vocalista do FF, chamou ao palco Astley, e a banda começou a tocar acordes que lembravam muito o hit ‘Smells Like Teen Spirit‘, do Nirvana, antiga banda de Grohl. Mas, é claro, quando Rick Astley começou a cantar, nao era nada mais que uma versao rock de ‘Never Gonna Give You Up‘ (veja acima). ;-) Notícia do Consequence of Sound.

