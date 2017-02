Forbes divulga lista dos YouTubers que mais faturaram em 2016 – PewDiePie no topo

A Forbes divulga este ano a 2ª ediçao de seu ranking com os YouTubers mais bem pagos do mundo. Sao 10 canais e 12 webcelebridades que conseguiram aproveitar ao máximo seu estrelato e, juntos, faturaram USD 70,5 milhoes (!) nos 12 meses que antecederam junho. O número é 23% maior do que os 12 meses anteriores. Em 1º lugar, mais uma vez, está o sueco Felix Avrid Ulf Kjellberg, mais conhecido como PewDiePie, que tem quase 50 milhoes de assinantes em seu canal e faturou nada menos do que USD 15 milhoes – 20% a mais do que ano anterior. Esse crescimento se deve em parte à renovaçao, para uma 2ª temporada, de sua série ‘Scare PewDiePie’, e do lançamento de seu livro ‘This Book Loves You’, que entrou na lista de bestsellers do New York Times. Felix também lançou seu 2º videogame, ‘PewDiePie’s Tuber Simulator’, que foi baixado mais de 1 milhao de vezes em 24 horas, e tem sua própria linha de meias – sim, de meias. :-) Completam o top 10 Colleen Ballinger (USD 5 milhoes), Rhett e Link (USD 5 milhoes), German Garmendia (USD 5,5 milhoes), Markiplier (USD 5,5 milhoes), Tyler Oakley (USD 6 milhoes), Rosanna Pansino (USD 6 milhoes), Anthony Padilla e Ian Hecox (USD 7 milhoes), Lilly Singh (USD 7,5 milhoes) e Roman Atwood (USD 8 milhoes). Leia mais sobre cada um deles aqui.

