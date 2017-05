#FormalizaFreela | Campanha incentiva a formalizaçao de freelancers

A Workana, plataforma de trabalho freelance com atuaçao em toda a América Latina, em parceria com a ContSimples, empresa de contabilidade online, realizará, no mês de maio, a campanha #FormalizaFreela. A açao visa conscientizar os profissionais independentes sobre a importância de formalizar o seu trabalho e será dividida em duas etapas. A 1ª contará com açoes online entre os dias 4 e 9 de maio, e a 2ª será um evento realizado no dia 10, em Sao Paulo.

De acordo com Guillermo Bracciaforte, co-fundador da Workana, há cada vez mais profissionais freelance no Brasil, mas muitos ainda trabalham de maneira informal, e isso acaba gerando problemas na hora de declarar os seus rendimentos. “Apesar de nao serem exatamente empreendedores, os profissionais freelance também precisam formalizar o seu trabalho como prestadores de serviço”, afirma o executivo.

Nos 4 dias de duração, a campanha online oferecerá conteúdos em forma de artigos sobre o tema, além de um contador nas redes sociais da Workana, que responderá perguntas dos seguidores. Como se formalizar, a diferença entre MEI e Simples e como é a rotina de uma empresa sao alguns dos assuntos que serão abordados. Leia mais aqui.

O Adoro Home Office é parceiro de conteúdo do Blue Bus.

