Fotógrafo coloca palhaço de ‘It’ em todas as fotos do noivado da irmã

Nunca peça para o seu irmao fotógrafo fazer as fotos do seu noivado ou casamento. Essa é a liçao que se pode aprender com Jesse McLaren, um jornalista do BuzzFeed que recebeu esse pedido de sua irmã e seu cunhado. Ele até se comprometeu a fazer o ensaio, mas… na hora da ediçao, incluiu o palhaço Pennywise, de ‘It – A Coisa‘, em cada uma das imagens. E elas ficaram bastante perturbadoras. “Contagem regressiva até ela notar“, escreveu McLaren no Twitter. A irmã dele de fato nao demorou muito para perceber, e respondeu, bem-humorada – “por um lado, eu espero que você encontre a ajuda que precisa. Por outro lado… eu realmente queria usar essas fotos“. Nota da Entertainment Weekly.

My sister asked me to shoot her engagement pics so I hid Pennywise the Clown in every photo. Countdown until she notices. pic.twitter.com/Z7QZPsq2ym — Jesse McLaren (@McJesse) 22 de outubro de 2017

She found him A post shared by McJesse (@larenmcjesse) on Oct 23, 2017 at 11:17am PDT

