Fox estende negociaçoes com a Sky, canais ainda estao disponíveis na operadora

Na semana passada a Fox divulgou comunicado informando que seus canais nao mais fariam parte dos pacotes da Sky Brasil. O contrato com a operadora se encerrou nesta 3ª feira, dia 31, e até entao as empresas nao haviam chegado a um acordo sobre uma possível renovaçao. Em novo comunicado divulgado na noite desta 3ª feira, a Fox informou que as negociaçoes com a Sky prosseguem e que, portanto, seus canais permanecem disponíveis aos assinantes da operadora, pelo menos por enquanto. Mauricio Stycer lembra que “a Fox diverge em relaçao à remuneraçao que recebe da Sky e estaria tendo dificuldades para incluir o seu pacote Premium, com 2 novos canais, nos pacotes da operadora.” O novo comunicado do grupo diz: “A Fox Networks Group Latin America informa aos fãs que, visando chegar a um acordo com a Sky, as negociaçoes se estenderao até sexta, dia 3 de fevereiro.”

publicidade publicidade