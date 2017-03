Fox transmite jogos do México e dos EUA na mesma tela – separados por um muro

A Fox Sports do México fez uma transmissao diferente no último final de semana. No dia 18 de março, para promover duas partidas transmitidas ao mesmo tempo, uma da liga mexicana e outra da liga norte-americana, o canal transmitiu ambas na mesma tela, separando-as por um muro – uma referência ao muro que Donald Trump quer construir na fronteira dos 2 países. Também foi a 1ª vez que a Fox Sports fez uma transmissao de um jogo de futebol ao vivo pelo Facebook e, nela, convidou os espectadores para assistirem às partidas, sem o muro, na televisao. Na parte de baixo da tela, o aviso – “Nos esportes, nao há muros. Assista agora a esta partida no Fox Sports e Fox Sports 2.”

