Fox vai exibir maratona acelerada de ‘The Walking Dead’ – 30% mais rápido

No próximo sábado, dia 11 de fevereiro, às 23:30, a FOX do Brasil exibirá a “Maratona Acelerada The Walking Dead”. Serao 2 temporadas e meia da série, com imagens e som acelerados em 30%. Segundo a FOX, é o 1º canal no mundo a oferecer esta experiência. As 35 horas de conteúdo, da 5ª, 6ª e 7ª temporada (parte 1), serao exibidas em pouco mais de 24 horas. A ideia é proporcionar uma experiência diferente para os fãs de “The Walking Dead” e dar uma oportunidade para quem perdeu algum episódio e quer se atualizar rapidamente. No final da maratona, os telespectadores poderao conferir o episódio de estreia da 2ª parte da 7ª temporada da série.

