Francês que traiu a mulher está processando o Uber, culpa o app pelo divórcio

Um cidadao francês, cujo nome nao foi divulgado, entrou certa vez com sua conta do Uber no iPhone de sua esposa. Depois de usar o aplicativo ele fez logout, mas mesmo assim sua mulher continuou recebendo notificaçoes toda vez que ele usava o Uber. Foi assim que ela descobriu as viagens ‘suspeitas’ do marido, o que levou a um confronto entre o casal sobre a relaçao extraconjugal revelada e, no fim das contas, acabou em divórcio. Segundo o Mashable, o ‘bug’ das notificaçoes acontece apenas em iPhones que rodam o Uber antes da atualizaçao de 15 de dezembro – aparelhos Android nao foram afetados. Depois do fim do casamento, o francês – veja só – entrou com uma açao judicial contra o Uber. Especula-se que ele esteja pedindo 45 milhoes de euros (!) em danos pelo serviço ter exposto a traiçao. “Meu cliente foi vítima de um bug do aplicativo. O bug causou problemas na sua vida pessoal”, disse o advogado do usuário.

