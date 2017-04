Franceses em Portugal fazem fila para votar na Embaixada

Desde cedo, os franceses que vivem fora do país fazem fila para votar nas embaixadas de todo o mundo. Aqui em Portugal, o tempo de espera, agora à tarde, é de 3 horas, e eles estao lá, firmes, dando os seus depoimentos para a comunicaçao social, alguns chegando mesmo a declarar o seu voto. O clima é de preocupaçao e incerteza com o resultado da 1ª volta e com o “nao deixar a extrema direita subir ao poder” e “atingir o impensável”, na definiçao de uma cidadã em reportagem do Observador. Também é de se notar que os portugueses estao mais motivados e atentos à política europeia. Alguns chegam mesmo a fazer comentários sobre as eleiçoes francesas, como se dela pudessem participar. Efeito ‘somos todos europeus’? Espero que sim… Sao 11 candidatos na corrida para suceder a François Hollande mas, pelo que andei lendo, ouvindo e perguntando na minha pesquisa particular, caso ninguém consiga hoje a maioria absoluta, a disputa na 2ª volta deve ser mesmo entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron. A conferir… A votaçao termina às 19:00, horário de Lisboa – 15:00 no horário de Brasília. Allons-y!

