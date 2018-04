Frases de jornalistas censurados agora estao em outdoors no Street View

Ideia da agência Åkestam Holst, de Estocolmo, para a Reporters Without Borders (Repórteres Sem Fronteiras) – alterar digitalmente outdoors no Google Street View para que estampem frases de repórteres que incomodaram líderes mundiais. Como explica o AdFreak, alguns comentários sao de jornalistas que foram multados, presos ou até executados por terem dito o que disseram. É o caso de Gauri Lankesh, jornalista indiana executada, que declarou que “mulheres nao devem ser tratadas como criaturas de 2ª classe”. Outros tiveram mais sorte, como a editora Rebecca Buckwalter-Poza, que foi apenas bloqueada no Twitter pelo presidente dos EUA por dizer que “a Rússia conseguiu a Casa Branca para você, Donald Trump”. Destaque também para a frase do tailandês Pravit Rojanaphruk, acusado de insubordinaçao – “Em uma ditadura militar que se passa por salvadora da democracia, pedir publicamente por democracia é um crime.” A campanha, como era de se imaginar, viola a política do Street View e, portanto, nao deve ficar no ar por muito tempo. Para a Åkestam Holst, no entanto, importa muito mais a divulgaçao da ideia do que sua permanência no ar – “Queremos dar o devido reconhecimento aos jornalistas que foram silenciados e republicar suas mensagens. Nenhum regime deveria sair impune por ameaçar, censurar ou prender quaisquer membros da imprensa.” Leia mais aqui.

