Funcionários da Leo Burnett protestam contra nv política, cobrem nome de fundador na entrada da agência

Nessa 4ª feira, dia 21, o grupo Publicis chocou o mercado ao anunciar, em plena semana do Festival de Cannes, que nao participará de qualquer festival ou premiaçao por pelo menos 1 ano. Os funcionários das agências do grupo também foram pegos de surpresa. E muitos nao gostaram da novidade. O Agency Spy conta que, em protesto contra a nova política, funcionários da Leo Burnett de Chicago trocaram o nome do fundador da agência, na placa que fica na entrada do prédio, por um pedaço de papel onde se lê o nome ‘Marcel’. Marcel é como se chama a nova plataforma lançada pelo Publicis Groupe, uma espécie de assistente profissional que usa inteligência artificial, na qual o grupo vai focar seus esforços e recursos. O nome vem do fundador da Publicis, Marcel Bleustein-Blanchet. Ao Agency Spy, um dos funcionários da Leo Burnett envolvido na açao disse que “os criativos estao confusos e preocupados. Por que cortar custos acabando com um dos maiores incentivos da indústria para entregar grandes trabalhos? A inteligência artificial vai mesmo ajudar a resolver os problemas dos nossos clientes? Eu quero mesmo trabalhar em um brief chinês da minha mesa em Chicago? O projeto como um todo é insensível e desumanizador”. Ainda segundo o site, por enquanto a diretoria da Leo Burnett nao deu respostas às preocupaçoes de sua equipe “porque estao todos em Cannes tentando ganhar prêmios”. ;-)

