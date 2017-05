‘Gabriela Cravo e Canela’ 40 anos depois – nova estreia em Portugal

Quem diria… a morena com cheiro de cravo e cor de canela entrou no túnel do tempo e até hoje continua a fazer parte da memória dos portugueses. Considerada um sucesso sem precedentes na história da televisao do país, a novela inspirada num dos maiores clássicos do escritor Jorge Amado e protagonizada na sua 1º versao por Sônia Braga e Armando Bogus acabou por criar um novo hábito na populaçao – o de assistir telenovelas. Foram 6 meses de muita emoçao que coincidiram com uma época de grandes mudanças na sociedade portuguesa – dias que deixaram marcas para melhor. Flores vermelhas no cabelo e, como no final de um grande romance, Gabriela se apaixonou pelo telespectador português e o telespectador por Gabriela, deixando que aquelas horas que Portugal parava para assistir Gabriela nunca mais fossem esquecidas. Quem viu, lembra e comenta até hoje. Quem nao viu, vai poder assistir à nova versao com Juliana Paes e Humberto Martins – a partir dessa 2ª feira, às 22h55 no canal Globo.

