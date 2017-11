Gal Gadot exige que cineasta acusado de abuso sexual deixe ‘Mulher Maravilha 2’

Com Hollywood afundada em diversas denúncias de abuso sexual, a atriz Gal Gadot deu um ultimato ao estúdio que produz os filmes da sua Mulher Maravilha, a Warner Bros. O que acontece é que um dos produtores do 1º filme da heroína, o cineasta Brett Ratner, foi acusado recentemente de conduta sexual inapropriada por 6 mulheres. Gal Gadot foi clara com a Warner – se Ratner continuar associado ao estúdio, ela nao fará ‘Mulher Maravilha 2‘. Para isso, a Warner precisaria comprar a parte do filme a qual Ratner teria direito. Mais do que a raiva da atriz contra o cineasta, ela sente que seria hipocrisia da Warner faturar com um filme que promove empoderamento feminino enquanto ajuda um suposto abusador a lucrar com a produçao. Nota da Vulture.

