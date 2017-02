Galinha Preta Pintadinha vai virar ‘Globeleza’ no programa ‘Tá no Ar’

Lembra da Galinha Preta Pintadinha – aquela que cantou ‘We are the Ovo’, paródia de ‘We are the World’ no encerramento da 3ª temporada de ‘Tá no Ar’? No programa da próxima 3ª feira, dia 28, ela está de volta, agora com as cores alegres e a desenvoltura da Globeleza em paródia à vinheta carnavalesca. A personagem vai dançar vários estilos e cantar versoes de diversos clássicos da cultura nacional – do samba-enredo carioca ao axé baiano, passando pelo frevo pernambucano.

