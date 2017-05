Galinha rouba cena pipocando por uma boa causa – veja esse comercial

Depois dos cães, gatos e outras espécies de animais mais ou menos recomendáveis, uma galinha anda roubando a cena ao desfilar pelas notícias de alguns sites, blogs e afins que fazem parte do mundo da publicidade. O nome dela é Marylu e apareceu também no ‘quintal’ do Blue Bus para “convencer as pessoas a buscarem ajuda de um médico em caso de azia – que afeta 20% da populaçao mundial – e queimaçao ao invés de se auto medicar”, conforme avisa o release. Como? Através da criatividade. “No mundo de hoje, onde há uma quantidade esmagadora de informaçao, mensagens divertidas e com analogias ressoam melhor e acabam por ser mais eficazes”, explica André Félix, o luso brasileiro e VP/Diretor de Criaçao da Y&R Miami, agência responsável pela ideia em colaboração com The Classic Partnership (WPP) para o cliente Hospital Aster. Produzido pela BRO com a Nebula Animation Studio. Direçao de Mário Patrocínio, com fotografia de Pedro Patrocínio. Valeu a visita, Marylu! ;-)

