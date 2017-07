‘Gangnam Style’ perdeu seu posto – nao é mais o vídeo mais assistido do YouTube

Foi bom para Psy enquanto durou. Por 5 anos, o clipe de ‘Gangnam Style’, do artista sul coreano, manteve-se como o vídeo mais assistido do YouTube. Agora, no entanto, com 2,895 bilhoes de views, foi ultrapassado por outro videoclipe musical. ‘Despacito’? Ainda nao. Por enquanto, quem leva o título de vídeo mais assistido da plataforma é ‘See You Again’, de Wiz Khalifa e Charlie Puth, que nesse momento tem 2,897 bilhoes de visualizaçoes. O vídeo está no YouTube desde 06 de abril de 2015. A disputa está acirrada, é verdade, mas tudo indica que ‘Despacito’, de Luis Fonsi com a participaçao de Daddy Yankee, em breve roubará o posto de ‘See You Again’. Publicado no YouTube em 12 de janeiro deste ano, o clipe já soma incríveis 2,490 bilhoes de views, e é no momento o 5º vídeo mais assistido do site. Para chegar ao topo, além dos hits de Psy e Wiz Khalifa, precisa ultrapassar ‘Uptown Funk’, de Mark Ronson e Bruno Mars, e ‘Sorry’, de Justin Bieber, 4º e 3º lugares, respectivamente. Com informaçoes do Mashable.

TOP 5 do YouTube

