Ganhou 2 GPs em Cannes mas foi banido no Reino Unido – propaganda enganosa?

‘LifePaint’, case da Grey de Londres para a Volvo, foi sucesso absoluto na ediçao 2015 do Cannes Lions – levou pra casa o GP na categoria Design e também o GP de Promo & Activation. Trata-se de uma tinta invisível, refletiva, desenvolvida para ciclistas – depois de aplicada, faz com que as roupas brilhem no escuro quando atingidas pela luz dos faróis dos carros. Mas um comercial do produto nao passou no teste da Advertising Standards Authority – uma espécie de Conar do Reino Unido – e foi considerado enganoso. Depois de investigar a reclamaçao de um telespectador, que nao acreditava que o produto pudesse produzir os efeitos alegados, a ASA descobriu que as superfícies metálicas das bicicletas nao foram pintadas com a LifePaint (que foi desenvolvida para tecidos), e sim com uma tinta diferente da mesma fabricante, a Albedo 100. Em seu site, logo depois do vídeo, a Volvo avisa que usou 2 produtos diferentes da Albedo 100 – a montadora chamou a atençao da ASA para esse aviso e se dispôs a torná-lo mais claro. Também declarou que a LifePaint pode ser usada para produzir o mesmo efeito nos quadros das bicicletas – o único porém é que nao dura por tanto tempo. Mesmo assim, a ASA baniu o anúncio em sua forma atual. Em comunicado conjunto, Volvo e Grey destacam que o banimento refere-se ao filme, nao ao produto – “Aceitamos a decisao da ASA e pedimos desculpas por qualquer confusao causada”. Via Ad Age.

