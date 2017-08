Garota prodígio, Princesa Leia obteve doutorado aos 19 anos

No último final de semana, a internet redescobriu um detalhe curioso sobre as histórias pregressas dos personagens de ‘Star Wars‘. Nao bastasse a Princesa Leia ser uma grande guerreira, ela também era uma doutora desde o primeiro filme! E mais, obteve seu doutorado aos 19 anos. A revelaçao foi feita pelo próprio George Lucas nos extras da ediçao de 2004 do primeiro filme (pela ordem cronológica, o quarto episódio), ‘Uma Nova Esperança‘. Lucas disse que, na época, criou Leia para ser da mesma idade de Luke Skywalker, mas muito mais sofisticada. “Ela é uma política, ela é bem-sucedida, ela é formada, ela obteve seu doutorado aos 19 anos, e ela manda nas pessoas e está no comando“, afirmou o criador da saga. Até por isso, ele escolheu Carrie Fisher para interpretá-la. No mesmo comentário, ele disse que “precisava de uma atriz jovem e que interpretasse com bastante autoridade“. Fez a escolha correta ;-) Nota do iO9.

