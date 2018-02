Garotinha oferece cookies ao lado de loja de maconha – 300 caixas vendidas

Um dos conceitos mais importantes do marketing é saber onde vender seu produto. Que tal a ideia dessa garotinha escoteira em San Diego, na Califórnia, que resolveu vender seus cookies do lado de fora de uma loja de maconha? Em 6 horas, ela conseguiu vender 300 caixas do seu produto, segundo o Mashable. Ela contou com a ajuda do Instagram da loja, que se chama Urbn Leaf. No perfil, eles publicaram uma foto da menina, num post que “harmonizava” os cookies dela com um dos tipos de erva que possuem (a maconha é legalizada na Califórnia). “Nossos clientes amaram“, disse uma porta-voz da loja. Mas nem tudo sao flores – segundo a revista TIME, a garotinha pode ser expulsa dos escoteiros por ter vendido cookies numa área comercial, o que é proibido pela organizaçao. A Urbn Leaf já se dispôs a dialogar com os escoteiros em favor da menina. Nao deixa de ser uma ótima escolha de local para vender seu produto. ;-)

publicidade publicidade