Garoto quer colocar Papai Noel numa dieta nesse comercial de Natal

Um garotinho conhece o Papai Noel, percebe o tamanho de sua barriga e conclui que ele nao vai passar nunca pela chaminé. Sua soluçao? Com a ajuda da irmã, fazer com que o bom velhinho entre numa dieta, que inclui salada, repolho, peixe e outros alimentos saudáveis. Quem sabe ele consegue emagrecer até o Natal… Essa é a premissa divertida do comercial de fim de ano do supermercado francês Intermarché, desenvolvido pela agência Romance. Cada um tem um motivo para comer de maneira mais saudável, certo? ;-) Nota do AdFreak.

