George R. R. Martin promete: pode lançar até dois livros em 2018

Já faz um tempo que George R. R. Martin, autor de ‘As Crônicas de Gelo e Fogo‘ (a saga de livros que inspirou a série ‘Game of Thrones‘), vem provocando os fas sobre a possibilidade de um novo livro. Agora, porém, isso parece estar próximo de se tornar realidade. Em um novo post em seu blog, Martin indicou que vem algo novo por aí em 2018. “Acho que vocês terao um novo livro sobre Westeros vindo de mim em 2018“, escreveu ele (Westeros é o nome da terra fictícia onde se desenrolam as histórias de Martin). Claro, pode se tratar de ‘Winds of Winter‘, o novo livro das ‘Crônicas‘ – mas também pode ser o primeiro volume de ‘Fire and Blood’, um livro de histórias dos reis Targaryen, a mesma família da personagem Daenerys, a Mae dos Dragoes. Na verdade, por que nao imaginar que sejam os dois livros? No final do post, ele escreve justamente isso: “quem sabe, talvez sejam dois“. Seja como for, cuidado ao se empolgar muito, visto que Martin nao é lá muito fa de cumprir prazos… ;-) Nota da Vulture.

