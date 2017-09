Getty Images proíbe fotos de modelos com corpos ‘photoshopados’

A Getty Images decidiu nao mais aceitar imagens nas quais o corpo de uma modelo tenha sido alterado, seja para parecer maior ou menor – ou seja, imagens em que o corpo tenha sido ‘photoshopado‘. A empresa enviou um e-mail aos seus colaboradores anunciando que, a partir de outubro, eles nao devem mais enviar imagens com esse tipo de correçao aplicado aos corpos das modelos. Mas outros retoques, como mudanças no nariz, na pele e no cabelo, estao fora desse escopo e ainda podem ser feitas. De acordo com o DesignTAXI, essa alteraçao nas regras da Getty se deve em parte a uma nova lei francesa, que obriga as revistas a indicarem quando fotos de modelos publicadas por elas forem retocadas, sob pena de multa.

