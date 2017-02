Getty Images quer acabar com estereótipos de gênero – uma campanha contra os clichês

Sabendo do poder da mídia para ajudar a quebrar os estereótipos de gênero, a Getty Images vai lançar, no mês das mulheres, uma campanha incentivando os usuários do banco de imagem a pensarem duas vezes e fugirem dos clichês antes de usar uma foto. Criada pela agência AlmapBBDO, a ideia é simples. As fotos mais compradas, quando se busca pela palavra “CEO” no banco de imagens, sao, na enorme maioria, fotos de homens – embora existam outras milhares de fotos de mulheres como CEOs à venda. Da mesma forma, quando se busca pelas palavras “COMPRAS EM SUPERMERCADO”, a grande maioria de fotos baixadas ou compradas sao fotos de mulheres fazendo compras, embora a Getty Images tenha inúmeras outras possibilidades de fotos de homens fazendo a mesma coisa. Entao, a cada compra de uma imagem como, por exemplo, a de um homem CEO, a Getty vai incentivar o consumidor a usar a foto de uma mulher na posiçao de CEO no lugar. E vice-versa. Na compra de uma imagem de uma mulher no supermercado, a Getty irá sugerir uma foto de um homem fazendo compras. Todos os clichês de gênero serao tratados da mesma forma. Uma iniciativa para ajudar todos a repensar suas escolhas na hora de ilustrar o que ainda se imagina como papéis “masculinos” e papéis “femininos”.

