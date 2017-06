Gillette, o filho q barbeia seu pai e um comercial pra fazer vc chorar – ouro em Cannes

“Eu sou um dos sortudos. Muitos dos meus amigos na minha idade nao têm mais seus pais. Eu ainda tenho meu pai. Ele sempre me diz, ele olha pra mim depois que eu expresso meu amor o dia inteiro, e ele diz – ‘Eu nao sei o que eu fiz pra te merecer’. E eu digo – ‘Pai, eu tenho você. Eu tenho você, pai.’” Se você nao imagina que possa se emocionar com um comercial de lâminas de barbear é porque ainda nao assistiu a esse comercial, criaçao da Grey de Nova Iorque para a Gillette. Extremamente emocional, o filme conta a história de Kristian Rex, um morador de Nova Jersey que toma conta de seu pai idoso. Depois de sofrer um derrame, o pai de Kristian, que era capitao de um navio, nao tem mais autonomia para realizar sozinho tarefas diárias básicas, como se barbear. Foi a forma que a Gillette encontrou de apresentar ‘TREO’, uma lâmina desenvolvida especialmente para o uso por cuidadores para pessoas que nao conseguem mais se barbear sozinhas com segurança. Até o momento, o filme ganhou 6 Leoes em Cannes – 4 na categoria Health and Wellness, 1 em Promo & Activation e 1 em Non-Fiction Entertainment. Três sao de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Prepare o lenço e aperte o play. Com Adweek.

