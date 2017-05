‘Gilmore Girls’ pode ganhar kit de Lego – projeto busca apoio de fãs da série

Todos os anos, a Lego recebe sugestoes de fãs da marca para novos kits do brinquedo através de sua plataforma ‘Lego Ideas’. No final do mês de abril, Rainer Zufall submeteu, para aprovaçao da empresa, um kit inspirado na série ‘Gilmore Girls’, sucesso dos anos 2000. O cenário escolhido foi a lanchonete do personagem Luke, com direito à plaquinha que proíbe o uso de celulares no recinto. Ao todo, 6 personagens fazem parte do set – além de Luke, Lorelai, Rory, Lane, Kirk e Jess. Para se tornar realidade, no entanto, o 1º passo é conseguir o apoio de 10 mil pessoas. Depois dessa fase, a fabricante avalia se o projeto será ou nao produzido em larga escala. A boa notícia para os fãs do seriado é que, em apenas 2 semanas, o projeto já recebeu o voto de quase 6 mil apoiadores. Saiu no Mashable.

