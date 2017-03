Giraffas provoca concorrência – mostra q já tem o sanduíche q Preta Gil nao encontrou no Bob’s

Campeao em pegar carona nas ~polêmicas~ das outras redes de fast-food na internet, o Giraffas agora resolveu provocar o Bob’s. Foi assim – ontem “vazou” um vídeo da Preta Gil na fila do Bob’s fazendo um pequeno barraco porque a lanchonete nao tinha um sanduíche que ela gostaria – tudo com muita cara de açao promocional. O vídeo foi publicado por Hugo Gloss. O Bob’s ainda nao se manifestou, apenas trocou a foto de capa no Facebook para a imagem de um novo sanduíche que tem exatamente o que Preta Gil pede no vídeo – bacon, 2 hambúrgueres e pao especial. O Giraffas entao, aproveitando a oportunidade, criou um post chamando Preta Gil para fazer uma visitinha, já que a rede tem o ‘Megabrutus’, um sanduíche com bacon e 2 hambúrgueres – veja abaixo. ;-) A criaçao é da Peppery.

