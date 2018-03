Globo denuncia vazamento de fotos de atriz em set de gravaçao, envia comunicado

A respeito do vazamento de fotos da atriz Paolla Oliveira, a Rede Globo acaba de enviar o seguinte comunicado:

A Globo foi surpreendida pelo vazamento de fotos da atriz Paolla Oliveira sem roupa, tiradas clandestinamente durante uma gravaçao da série ‘Assédio’, uma produçao com a O2. Essas fotos ilegais foram feitas em um set de gravaçao em Sao Paulo e divulgadas em redes sociais. Estamos ao lado de nossa atriz Paolla e nao pouparemos esforços para que sejam identificados os culpados e aplicadas as puniçoes previstas na lei. A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais. A Globo já adota regras rígidas e do conhecimento de todos para preservar seus locais de filmagem, seus funcionários e suas obras, mas, diante desse fato, estao sendo aprimoradas as medidas de segurança, com novos procedimentos, que serao ainda mais rígidos em gravaçoes fora dos Estúdios Globo.”