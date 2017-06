Globo divulga 1ª imagem dos novos ‘Trapalhoes’ e vai para os Trending Topics

Desde cedo os Trapalhoes estao nos Trending Topics do Twitter no Brasil. O motivo é a divulgaçao, pela Rede Globo, da 1ª imagem da nova versao do programa de humor, que estreia no próximo dia 17 de julho no Canal Viva e em agosto na Globo. Segundo o site Omelete, “a nova trupe será comandada por Renato Aragao e Dedé Santana, que ensinarao aos novatos como é ser um Trapalhao. A ideia da Rede Globo é seguir o modelo de Escolinha do Professor Raimundo, renovando os seus principais personagens.” Lucas Veloso, filho de Shaolin, será ‘Didico’, Bruno Gissoni será ‘Dedeco’, Mumuzinho, ‘Mumu’, e Gui Santana, do ‘Pânico na Band’, fará o papel de ‘Zaca’. A direçao é de Ricardo Waddington.

publicidade publicidade