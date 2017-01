Globo e Extra terao redaçao unificada – leia carta sobre a demissao em massa

Carta assinada por Ascanio Seleme, diretor de redaçao do jornal O Globo, e Octavio Guedes, diretor de redaçao do Extra, explica as razoes da demissao em massa que atingiu, nesta 5ª feira, profissionais dos 2 veículos. A carta também informa que, a partir de fevereiro, as unidades de produçao de conteúdo de ambos os jornais serao unificadas. Leia na íntegra:

Caros colegas,

Todos sabemos dos enormes desafios que empresas oriundas da mídia impressa têm enfrentado nos últimos anos. Sao raros os casos em que se percebe uma real inversao da tendência de queda nas principais receitas – anunciantes e leitores.

O fato é que, sem prejuízo de todo esforço que fizemos nos últimos anos no sentido de modernizar e preparar O Globo e o Extra para esse novo mercado, que vive contínua e acelerada transformaçao, nossos resultados denotam que ainda nao alcançamos o formato ideal.

Resumidamente, precisamos criar produtos digitais que conjuguem nao somente qualidade e distinçao da enorme quantidade de coisas grátis disponível por aí, mas também total adequaçao aos costumes da nossa audiência. Isso requer novas linguagens, agilidade, profundo conhecimento da audiência e, claro, o talento editorial que nos caracteriza há quase 92 anos.

Além disso, é fundamental elevar nossa eficiência. Isso nao significa, obviamente, ter menos pessoas fazendo as mesmas coisas de sempre, mas o time adequado para produzir conteúdos que efetivamente aumentem nossa carteira de assinantes digital. É aí que está a pedra fundamental de uma moderna empresa de conteúdo pago.

Depois de quase seis meses trabalhando sobre o projeto de reforma das redaçoes de Globo e Extra, que resultará no início de fevereiro na unificaçao das duas unidades de produçao de conteúdo, chegamos ao modelo que será apresentado a todos ao longo das próximas semanas.

A reuniao das redaçoes – a partir de agora temos um time de produção único para os nossos veículos – nao implicará em descaracterizaçao das marcas Globo e Extra nem diluirá responsabilidades ou linha de comando. Estas duas premissas foram base para nosso amplo entendimento com a consultoria Innovation, que trouxe para nós o modelo que estamos implantando agora com algumas mudanças que respeitam o caráter de nossos veículos e atendem aos Princípios Editoriais do Grupo Globo.

Todos os editores serao chamados para conversas individuais ou em grupos para entender o novo modelo e replicá-lo às suas equipes.

Haverá também uma maratona de treinamentos de agora até o final do mês para que a gente estreie o novo modelo na nova redaçao com pleno gás.

Depois disso, estaremos à disposiçao de todos para esclarecer qualquer dúvida que ainda restar.

Por ora, queremos anunciar como será formado o novo comando, quem serao os editores executivos que comporao a Mesa Central de Produçao de Conteúdos. E como serao as Macroeditorias da nova Redaçao Integrada.

Alan Gripp deixa a editoria País e passa a exercer a funçao de Editor de Integraçao, com a funçao de chefiar a Mesa Central, respondendo diretamente aos diretores de Globo e Extra.

Paulo Motta, Denise Ribeiro e Fernanda Delmas, que volta para casa, serao Editores de Produçao.

Eles estarao distribuídos ao longo do dia para cumprir a jornada de 24 horas do ciclo digital.

Chico Amaral será o Editor Visual. E Alexandre Maron, hoje Diretor de Inovaçao da Editora Globo, assumirá a funçao de Editor de Produtos Digitais. Paulo, Denise, Delmas, Chico e Maron responderao ao Alan.

Vivianne Cohen será Editora Executiva de Conteúdo Digital e responderá à Mesa Central.

Sob Vivianne funcionarao as mesas de Rede, Radar, Audiência e Homes, que serao dirigidas respectivamente por Sérgio Maggi e Beatriz Mota Ferreira, Fábio Gusmao e William Helal, e Luiz Eduardo Diniz, que chefiará as homes de Globo e Extra.

Silvia Fonseca e Marlom Brum serao os Editores Executivos de Impresso de Globo e Extra, respectivamente, e responderao diretamente aos Diretores de cada marca.

Silvia Fonseca terá na mesa Globo Impresso dois coordenadores, Rodrigo França Taves e Rolland Gianotti, e um grupo de fechadores que será conhecido em breve. Marlom terá na mesa Extra Impresso os coordenadores Milton Calmon e Rodrigo Gomes, e também um grupo de fechadores.

As Macroeditorias, que agruparao as editorias de Globo e Extra serao as seguintes:

– País, o nome do substituto do Alan será anunciado em breve.

– Rio, será comandado por Gabriela Goulart.

– Hiperlocal, editoria nova que cuidará dos temas mais agudos da cidade, como segurança pública, cidadania e comunidades, terá sob o seu guarda-chuva também os Jornais de Bairros. O nome de quem a chefiará será conhecido em breve.

– Economia, será comandada por Flávia Barbosa.

– Mundo e Sociedade, editoria que abraça estas duas áreas, será chefiada por Sandra Cohen.

– Cultura e Estilo, terá sobre sua estrutura Segundo Caderno, Sessao Extra e os suplementos dos dois jornais. Será comandada por Fátima Sá.

– Esportes, chefiada por Marvio dos Anjos.

– Com o deslocamento de Rodrigo Gomes para a Mesa de Impresso do Extra, Joao Paulo Arruda passará a responder pelo Expresso.

– Serao integradas ainda as estruturas de Foto, Vídeo e Arte de Globo e Extra sob o comando do Chico Amaral. Jose Serra chefiará a Fotografia, Paulo Moreira cuidará do Departamento de Vídeo, e Rubens Paiva comandará o Departamento de Arte.

– Luiz Henrique Romanholli manterá a Gerência de Produtos. A estrutura de suplementos de classificados comandada pelo Jason Vogel responderá ao Romanholli.

O detalhamento destas e de outras mudanças que serao implementadas na nova redaçao integrada será distribuído a todos ainda nesta semana ou no início da semana que vem.

Estamos seguros de que o passo que está sendo dado vai encontrar solo fértil e seguro do outro lado. Estamos apontando para o futuro. Nossos movimentos de agora querem significar vida longa e próspera para as nossas marcas, consolidando de maneira definitiva sua presença digital na vida das audiências.

Os desligamentos que foram feitos hoje se devem a esta reestruturaçao.

Temos certeza de que os que ficam saberao absorver o impacto e seguir adiante. Até o final do mês teremos nos mudado para a nova sede, já com a arquitetura da redaçao integrada pronta.

Embora o dia de hoje tenha sido muito difícil para todos nós, pedimos que vocês olhem para a frente e tenham certeza de que seguimos o único caminho que havia para seguir. Temos de assumir esse compromisso inadiável e nos engajarmos nessa transformaçao. O sucesso de nossa presença no mundo digital será capaz de garantir o nosso futuro e o de nossa empresa.

Ascanio Seleme

Octavio Guedes”