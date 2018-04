Globo em Portugal apresenta nova marca, nova campanha e nova programaçao

Já começou a ser veiculada a nova campanha da Globo com a sua nova marca em Portugal. “O ‘rebranding’ nasceu e tem sido carinhosamente e criteriosamente pensado e discutido ao longo dos últimos meses, muito estimulado por uma capacidade que temos procurado no sentido de dialogar com os nossos consumidores portugueses através dos nossos canais de comunicaçao, redes sociais, centrais de relacionamento e pesquisas, e isso leva-nos a uma proposta complementar de 2 canais: a Globo e o Globo Now”, explicou o diretor executivo de Negócios Internacionais da Globo, Raphael Corrêa, na apresentaçao deste novo posicionamento da marca – um café da manhã para representantes de agências de publicidade, anunciantes e operadores. “Mesmo num mundo de muitas ofertas, quando conseguimos fortalecer a nossa capacidade de contar histórias únicas, conseguimos ser mais relevantes para o consumidor e para todo o ecossistema de mídia e entretenimento, inclusive para os anunciantes (…) Portugal é extremamente estratégico para nós”, deixando claro que “o país é uma avenida de oportunidades”, para a empresa.

E nao é para menos – no 1º trimestre de 2018, o canal Globo registrou um crescimento de 8% em audiência e é um dos canais mais vistos do universo cabo. Para complementar, o diretor da Globo em Portugal, Ricardo Pereira, anunciou ao mercado publicitário a entrada do operador Meo. Agora, a Globo passa a estar disponível em todos os operadores portugueses, reforçando a presença da marca no país, alcançando 100% do universo da TV paga em Portugal, num total de 3,7 milhoes de lares.

Por sua vez, o diretor de Marketing Esportivo do Grupo Globo, Ricardo Mazzuca, falou sobre esse movimento onde “durante esses 40 anos conseguimos construir uma história de confiança e proximidade com os portugueses (…)” e deixou um recado para o mercado publicitário local – “a Globo quer ouvir o mercado. Queremos ouvir as necessidades específicas de cada um dos clientes para podermos oferecer o que de fato o cliente quer e nao somente o que queremos vender”, finalizou.

A campanha publicitária estará nas ruas, no digital (site) e nas telas e telinhas de todo o país, com filmes, peças e anúncios protagonizados pelos talentos da Globo – atores, jornalistas e apresentadores – com novos temas para os 2 canais: “Globo – Viva toda a emoçao” e “Globo Now – Viva todo o momento”.

publicidade publicidade