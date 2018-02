Globo Premium – em Portugal, sinal aberto até quando o Carnaval chegar…

Já virou tradiçao – de 02 a 08 de fevereiro, a Globo Premium abre o seu sinal durante uma semana em todos os operadores (MEO, NOS, NOWO e Vodafone TV). Sao 7 dias de folia gratuita e exclusiva para os assinantes portugueses entrarem em contato com os blocos da informaçao, a alegria do entretenimento, a emoçao do cinema e a magia do futebol. Uma prévia, um ‘esquenta’ da programaçao, antecipando o que vem a seguir – a maior festa popular do Brasil. “Ô abre alas que eu quero passar…”. Ouviram?

