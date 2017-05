Globo, que desde o início apoiou Temer, agora pede pela sua renúncia em editorial

Em editorial divulgado agora há pouco, o jornal O Globo, que, conforme suas próprias palavras, “apoiou desde o primeiro instante o projeto reformista do presidente Michel Temer“, agora pede pela sua renúncia – “Um presidente da República aceita receber a visita de um megaempresário alvo de cinco operaçoes da Polícia Federal que apuram o pagamento de milhoes em propinas entregues a autoridades públicas, inclusive a aliados do próprio presidente. O encontro nao é às claras, no Palácio do Planalto, com agenda pública. Ele se dá quase às onze horas da noite na residência do presidente, de forma clandestina. Ao sair, o empresário combina novos encontros do tipo, e se vangloria do esquema que deu certo: ‘Fui chegando, eles abriram. Nem perguntaram o meu nome’. A simples decisao de recebê-lo já guardaria boa dose de escândalo. Mas houve mais, muito mais. (…)” Continue lendo aqui.

