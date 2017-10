‘Globo Repórter’ será reprisado diariamente na madrugada

As madrugadas da Globo vao ganhar mais jornalismo – a partir do dia 16 desse mês, passa a ser exibido o ‘Seleçao Globo Repórter‘, coletânea de programas que foram ao ar nos últimos 5 anos. Episódios sobre saúde, economia e comportamento, entre outros temas, poderao ser revistos de 2ª a 6ª na emissora, no horário das 4:00 da manhã. A ideia é emendar as reprises na faixa de jornalismo matinal do canal, que já tem o ‘Hora 1‘, os telejornais locais e o ‘Bom Dia Brasil‘, na sequência. O 1º ‘Globo Repórter‘ a ser reexibido é o ‘Arte como passaporte‘, conduzido por Renato Machado, no qual jovens de comunidades pobres brasileiras mostram como suas vidas foram transformadas pela arte. Via Comunique-se.

