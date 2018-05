Gol abre “vaga dos sonhos” para os entendidos em futebol – ‘Espiao da Seleçao’

Nessa 3ª feira, dia 1º de maio, a Gol e o programa Smiles abriram a vaga dos sonhos no LinkedIn. “Procuramos agentes secretos dispostos a viajar, se infiltrar nas torcidas rivais e colher informaçoes preciosas sobre as defesas adversárias dos times que querem a nossa estrela. Com isso, iremos poupar o tempo do nosso maior craque, o Neymar Jr., e ajudá-lo entregando a estratégia dos nossos oponentes”, diz a vaga divulgada na plataforma. Três pessoas serao selecionadas para serem ‘espioes’ de rivais tradicionais e de um adversário certo do Esquadrao Canarinho no Mundial – Argentina, Espanha, França e Suíça. Os escolhidos receberao treinamento específico, viajarao para assistir a um amistoso dos países citados e trarao de volta um relatório para Neymar. Até o dia 13 de maio, o RH da companhia fará a 1ª filtragem dos candidatos – 11 deles serao selecionados para a 2ª fase, no dia 19, quando serao realizados testes presenciais. Os selecionados serao enviados para 3 partidas, cada um para uma – França x Irlanda (28/05), em Paris, Espanha x Suíça (03/06), em Villareal, e o último amistoso da Argentina em casa, que ainda terá data e local definidos.



Nova campanha publicitária da Gol foi feita com sósia de Neymar “para que o craque possa aproveitar melhor seu tempo treinando para trazer o hexa“, diz a companhia aérea (crédito: Márcio Rodrigues/GOL)

